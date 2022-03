Ucraina, al consolato di Milano colloqui per entrare nella legione straniera

Al consolato ucraino di Milano è iniziata la raccolta di adesioni per entrare a far parte della legione straniera dell'Ucraina, il corpo di militari volontari che, nelle parole del presidente ucraino Zelensky, sarà una "una legione internazionale" di volontari dall'estero "per la difesa territoriale dell'Ucraina" nella guerra scatenata dall'invasione russa.

Il consolato di via Ludovico Breme, attraverso la sua pagina Facebook, ha diffuso le modalità per presentare le candidature.

Come arruolarsi nella legione straniera dell'Ucraina

Prima di tutto bisogna presentare una domanda all'ambasciata; per prenotare un colloquio basta inviare una mail a questo indirizzo. I dipendenti della struttura analizzeranno il testo e, se necessario, e fisseranno un colloquio.

"Nel giorno del colloquio - precisano da via Breme - si prega di avere con sé un documento di identità, un passaporto in corso di validità, eventuali documenti comprovanti l'esperienza nel servizio militare/servizio delle forze dell'ordine/partecipazione a conflitti armati, altri documenti che si ritiene siano importanti ai fini del colloquio".

Successivamente bisognerà sottoscrivere una domanda di ammissione ai servizi della difesa territoriale delle forze armate dell'Ucraina per servizio militare a contratto su base volontaria. Una volta siglatoa il documento il volontario otterrà istruzioni sulla modalità di trasferimento in Ucraina, il rilascio dei documenti e delle attrezzature necessarie. "Si raccomanda, ove possibile, di portare con sé l'occorrente abbigliamento militare, equipaggiamento, elmo, giubbotti antiproiettile, altro", puntualizzano dal consolato.

Infine i volontari verranno inviati in Ucraina "secondo le modalità prestabilite" e una volta arrivati al ponte si uniranno agli altri soldati della legione straniera.