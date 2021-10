L'uomo con un arsenale nell'armadio di casa a Cinisello (Milano)

Beretta, revolver e carabine. Sono solo alcune delle pistole che un 49enne italiano teneva - illegalmente - in casa. Nell'armadio della sua camera da letto la polizia ha rinvenuto un vero e proprio arsenale.

Dopo la scoperta degli agenti, avvenuta nei giorni scorsi, il 49enne è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e denunciato per ricettazione, dato che alcune delle armi sono risultate rubate.

Durante la perquisizione nella sua casa, all'interno di un mobile della sua camera matrimoniale, la polizia ha rinvenuto: una pistola P8 Beretta rubata con 8 cartucce calibro 8; una pistola Beretta 765 compendio di furto con 10 cartucce 765; una pistola priva di matricola munita di tappo rosso e caricatore a salve; un revolver 765 con 5 cartucce 765; un revolver Olimpic calibro 32 con canna otturata e forata in alto; una pistola ad aria compressa Issc Austria M22 calibro 22 serbatoio a gas con relativa scatola contenente pallini sferici in acciaio e due serbatoi di aria/gas compressa; una pistola/fionda; una carabina marca Mondiale, una carabina Norica Quick calibro 4.5 con piombini; 31 cartucce calibro 365; 38 cartucce calibro 765; 2 cartucce calibro 9 x 21; una cartuccia G-FL 30-6 Sprg.