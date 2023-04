Artem Uss, l'imprenditore fuggito da Milano e tornato in Russia: il ministro ordina ispezione

Ora scende in campo il governo. L'esecutivo si muove dopo la fuga di Artem Uss, l'imprenditore russo 40enne fuggito lo scorso 22 marzo da Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari in attesa di essere estradato negli Stati Uniti. Stando a quanto appreso, infatti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto accertamenti ispettivi relativamente alla decisione dei magistrati milanesi di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico.

Arrestato il 17 ottobre a Malpensa mentre partiva per la Turchia - l'America lo accusa di violazione d'embargo nei confronti del Venezuela per contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio e soprattutto esportazione illegale di tecnologie militari dagli Usa alla Russia -, Uss era rimasto in carcere fino al 2 dicembre, quando era stato messo ai domiciliari in un casa di borgo Vione affittata da sua moglie Maria Yagodina. Il 21 marzo l'ok dei giudici milanesi all'estradizione e il giorno dopo la fuga.

L'opposizione ha chiesto conto al governo dell'evasione di Uss. "Ne va della credibilità internazionale dell'Italia", ha spiegato il deputato Dem Peppe Provenzano, che ha presentato un'interrogazione. Lo stesso ha fatto Benedetto della Vedova di +Europa. Del caso si sarebbe parlato anche al Copasir nel corso dell'audizione della premier Giorgia Meloni, accompagnata dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano e dal direttore del Dis, Elisabetta Belloni.

L'intelligence parrebbe però non essere entrata nella vicenda. C'è stata una decisione dell'autorità giudiziaria, sulla quale Nordio si propone di fare luce per verificare la legittimità dell'operato dei magistrati. Pena troppo blanda per un soggetto così importante? Si vedrà. La Corte d'appello ha già redatto una relazione in cui spiega che l'arrestato era controllato due volte al giorno dai carabinieri e sui domiciliari invece del carcere la Corte sottolinea che non poteva agire d'ufficio aggravando la misura; potevano invece farlo la Procura generale e il ministero.

Di pari passo continuano anche le indagini sulla fuga. Ormai appare certo che alle 14.07 del 22 marzo Uss è uscito di casa - riuscendo a ritardare l'allarme del braccialetto elettronico - per poi salire su diverse auto puntando al confine sloveno. Da lì sarebbe arrivato in Serbia e poi in aereo in Russia. Il 40enne, figlio del governatore di una regione della Siberia, amico personale dello zar Vladimir Putin, a inizio aprile ha fatto sapere di essere stato "costretto a fuggire" non fidandosi della giustizia italiana. L'ipotesi, quanto mai probabile, è che la regia dietro il suo ritorno in Patria sia dei servizi segreti russi.