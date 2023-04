Artem Uss, riappare il russo evaso: "Sono in Patria, costretto a fuggire"

Fuga riuscita. Perfettamente. Artem Uss, l'imprenditore russo 40enne evaso da Basiglio dove si trovava agli arresti domiciliari in attesa dell'estradizione negli Stati Uniti, sarebbe in Russia. A confessarlo è stato lui stesso all'agenzia Ria Novosti, una sorta di agenzia stampa ufficiale del governo di Mosca.



"Il tribunale italiano, sulla cui imparzialità inizialmente contavo, ha dimostrato la sua chiara partigianeria politica e di essere pronto a piegarsi alle pressioni delle autorità statunitensi", avrebbe detto Uss, figlio di Aleksander, governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk. "Sono tornato in Patria perché sono stato costretto a fuggire", avrebbe aggiunto il latitante.

Uss, arrestato il 17 ottobre a Malpensa e ai domiciliari dal 2 dicembre in una casa di Basiglio, era scappato lo scorso 22 marzo, poche ore dopo che il tribunale di Milano aveva dato l'ok all'estradizione in America. Gli americani lo accusavano, e accusano, di violazione d'embargo nei confronti del Venezuela per contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio e - soprattutto - esportazione illegale di tecnologie militari dagli Usa alla Russia, in un momento in cui i rapporti tra i due Stati sono ai minimi storici per la guerra in Ucraina. L'estradizione era stata concessa per due reati su quattro: per la violazione dell'embargo nei confronti del Venezuela e per la frode bancaria, mentre viene respinta la richiesta per il riciclaggio e per il contrabbando delle tecnologie militari.

Sulla sua fuga indagano i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Corsico. Il sospetto, poi confermato dai fatti, è stato fin da subito che fosse tornato a casa, dove può godere di appoggi e coperture anche se formalmente in Russia è ricercato per un mandato d'arresto, un provvedimento con ogni probabilità spiccato solo per "strappare" Uss agli Usa.

Stando a quanto Uss ha detto all'agenzia, nell'attuale situazione internazionale, il ritorno in Patria, anche in un modo così "non standard", è una vittoria. E appare sempre più evidente, quindi, che dietro la fuga di Uss ci siano i servizi di Mosca. Il 40enne, secondo quanto finora ricostruito, è fuggito alle 14.07 del 22 marzo disturbando il segnale del suo braccialetto elettronico e facendo così scattare l'allarme con diversi minuti di ritardo. Con un convoglio di quattro auto - una ripresa dalle telecamere, quasi come a voler spingere gli investigatori a concentrarsi solo su quella - Uss è sparito nel nulla, passando il confine via terra. Poi, ancora non si sa come, è tornato in Russia.

Al centro di quella che sembra sempre più una spy story c'è quella casa di Basiglio, a borgo Vione, affittata da sua moglie Maria Yagodina in fretta e furia per permettergli di andare ai domiciliari, nonostante l'invito degli Usa a fare attenzione per l'elevato rischio di fuga. In quello stesso borgo pare vivano tanti altri russi, tutti arrivati attraverso una presunta broker immobiliare con dei contatti al consolato russo a Milano. Ma chi ha visto in quell'appartamento Uss prima di sparire? Tra gli autorizzati a incontrarlo, nonostante per lui fosse stato disposto il divieto di comunicare con l'esterno, c'erano di sicuro i suoi due avvocati, l'interprete, la moglie, la sorella, suo padre - il governatore di Krasnoyarsk, amico personale di Vladimir Putin -, un bulgaro "tuttofare" e diplomatici di alto rango. Ma probabilmente non solo.