Milano, ascensore rotto nelle case Mm: anziani e disabili reclusi in casa

"Io, mia figlia e il suo fidanzato viviamo reclusi in casa da quando l'ascensore si è rotto". Questa la denuncia di un'inquilina della scala P di via Quinto Romano 61, zona Baggio, una casa popolare gestita da Mm.

"Abbiamo subito provato a contattare la ditta, ma ci è stato detto che ne era subentrata una nuova nella gestione. Mm, però, ci ha avvertito di non contattare la nuova azienda, perché ancora in fase di organizzazione - spiega Maria Rosa al telefono con MilanoToday -. Noi viviamo al secondo piano, ma mia figlia è invalida e non riesce a fare le scale. Ogni giorno dovrebbe fare fisioterapia, ma è bloccata in casa. Stessa cosa per il suo fidanzato, che vive con noi, anche lui invalido, e per me, che ho appena subìto un intervento all'anca".

Il complesso gestito da Mm è lo stesso dove problematiche analoghe si erano già verificate più volte (ve ne avevamo parlato qui e qui) e la scorsa primavera gli inquilini erano rimasti ostaggio nei propri appartamenti addirittura per tre mesi prima che l'ascensore guasto venisse ripristinato. Oltre alla famiglia di Maria Rosa, nell'edificio da martedì 19 luglio sono reclusi in casa anche altri inquilini anziani e disabili che non riescono a scendere e salire le scale. Le persone che dovrebbero prendere parte ad attività nei centri diurni o sottoporsi a visite e trattamenti fisioterapici necessari a curare la loro malattia, da alcuni giorni, non possono farlo.

"La cosa peggiore - continua Maria Rosa - è che non sappiamo a chi rivolgerci e Mm non ci ha dato alcuna indicazione su se e quando l'ascensore verrà riparato. Non ci hanno voluto dare nemmeno il numero verde per le emergenze che normalmente viene affisso all'interno dell'ascensore. La nuova ditta sembra fantasma. Abbiamo già chiamato molte volte MM, ma per ora senza sortire alcun effetto. Noi e gli altri anziani e disabili siamo disperati".