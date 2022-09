Brandisce un'ascia nel parcheggio del centro commerciale e manda in panico la folla

In preda ad allucinazioni, ha estratto all'improvviso un'ascia mentre si trovava nel parcheggio di un centro commerciale, il Bennet di Lentate sul Seveso, e ha cominciato a brandirla all'indirizzo delle persone che si trovavano lì, spaventandole parecchio. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Seregno, giunti sul posto dopo che il 112 era stato 'tempestato' di telefonate. E' successo nei giorni scorsi.

Quando i militari sono arrivati, l'uomo, un 38enne residente a Ceriano Laghetto, incensurato, stava inveendo contro un camionista di 31 anni, di cittadinanza romena e domiciliato vicino a Cantù. Il 38enne l'aveva individuato come un suo 'persecutore'. I militari, dopo diversi minuti concitati, sono riusciti a dissuadere l'uomo e a convincerlo a depositare l'ascia per terra. Immediatamente dopo, hanno messo in sicurezza l'esagitato, sotto effetto di sostanze stupefacenti, e l'hanno perquisito.

Denunciato per porto d'armi

Nelle tasche dei pantaloni, il cerianese aveva dosi di cocaina considerate per uso personale. Al termine di tutti gli accertamenti in caserma, è stato denunciato per porto d'armi e segnalato alle autorità amministrative perché assuntore di stupefacenti. Il camionista, che non ha subìto conseguenze fisiche, ha rinunciato a sporgere denuncia per le minacce ricevute.