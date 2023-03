"L'asilo" per cani totalmente abusivo chiuso dai carabinieri

Ospitava cagnolini mentre i padroni erano al lavoro, ma non aveva alcuna autorizzazione e l'attività era abusiva. I carabinieri del Nas di Milano hanno chiuso una pensione per animali di Vimercate - una sorta di asilo per cani - dopo aver scoperto che la legale rappresentate della struttura, una 31enne italiana, non aveva mai registrato l'attività.

Alla donna - in violazione all’articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 13.04.2017 – è stata comminata una sanzione amministrativa di mille euro. Stando a quanto riferito dai militari in una nota, le strutture dedicate al "ricovero degli animali d'affezione devono essere registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della Ats territorialmente competente". Per ottenere il nulla osta è necessario presentare una "segnalazione certificata di inizio attività", la Scia, "al comune che, anche con il coinvolgimento della Ats, avrebbe verificato la sussistenza dei requisiti richiesti". Procedura che però la proprietaria non avrebbe mai eseguito.

I 14 cani presenti nella struttura al momento del blitz sono stati riconsegnati ai proprietari, che - proseguono i carabinieri - "con stupore, hanno appreso di aver affidato i loro 'amici' a una struttura irregolare, poiché priva di registrazioni".