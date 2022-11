I bambini di un asilo al freddo da una settimana per il riscaldamento rotto

Situazione disperata per i bambini che frequentano l'asilo nido comunale di via Spadini, zona Comasina. I genitori hanno segnalato che, da circa una settimana, i bimbi restano al gelo per un guasto all'impianto di riscaldamento. Secondo la segnalazione, la caldaia avrebbe smesso di funzionare il 15 novembre e, la mattina del 22, sono ancora sconosciuti i tempi entro cui verrà riparato il guasto.

Nel frattempo i bambini (da zero a tre anni) restano al freddo. L'amministrazione ha fornito alcune stufette che però non basterebbero a scaldare adeguatamente l'ambiente. I tecnici hanno effettuato un sopralluogo ma dovrebbero recarsi una seconda volta nella scuola: però non si sa quando.

"Una situazione fonte di profondo disagio per tutti i genitori e di imbarazzo sia per l'amministrazione comunale sia per MM, che ha in capo la manutenzione degli impianti di riscaldamento per conto di Palazzo Marino", commentano Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega, e Monica Boselli, consigliera della Lega al Municipio 9: "Presenteremo un'interrogazione per chiedere i tempi di manutenzione dell'impianto. Il Comune deve velocizzare l'intervento e garantire un posto caldo dove i bambini possano rimanere".