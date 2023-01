Giardini Montanelli, vetrate dell'asilo spaccate nella notte

Vetri rotti all'asilo dei Giardini Indro Montanelli. L'accaduto sarebbe avvenuto ad opera di vandali nella notte. A denunciare l'episodio, Agiamo News - Amici Giardini Pubblici Montanelli.

"Sassi contro la vetrata dell'asilo - scrive il gruppo sui social -. Sabato o domenica notte qualcuno ha infranto la porta a vetri d’ingresso dell’asilo dei Giardini Montanelli. È stata presentata una denuncia, ma resta ancora irrisolta la questione della sorveglianza di quell’area molto delicata e sensibile. Stamattina non abbiamo visto alcuna presenza delle forze dell’ordine. Quello che è successo, e non è la prima volta, è un fatto grave che non può essere ignorato".

Polizia locale e assessorato all'edilizia scolastica, al corrente dell'episodio, hanno provveduto a mettere in sicurezza le finestre con i vetri crepati. Nell'ambito della lotta al degrado proprio ai Giardini di Porta Venezia, all'inizio di gennaio, le forze dell'ordine aveva sgomberato le grotte del parco, un tempo parte dello zoo e da diventate ricovero di clochard e sbandati che le avevano trasformate in dimore di fortuna. L'intervento era avvenuto dopo le tante segnalazioni dei cittadini sulla presenza di rifiuti e sui roghi accesi dai senzatetto per scaldarsi.