Asm Pavia "asservita agli interessi della politica": l'inchiesta sulla municipalizzata

L'Asm, la società multiservizi pavese che si occupa di raccolta rifiuti e gestione dei parcheggi, sarebbe stata sostanzialmente asservita agli interessi privati di "individui attivi nel campo della politica". Lo scrive il gip Pasquale Villani nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Manuel Elleboro, presidente della società, Giuseppe Maria Chirico, direttore generale, e altre due persone: la responsabile dell'ufficio tecnico di San Genesio e Uniti, Nausica Maria Donato, e il professionista Gianluca Di Bartolo.

Di Bartolo è socio di Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega, non indagato, ma citato nell'ordinanza per due incontri avvenuti nel suo ufficio tra lui, Chirico e una consulente di un comune della provincia. Secondo il gip, in quegli incontri il presidente di Asm e la consulente avrebbero discusso con Ciocca di "varie questioni interne" alla società "senza che costui abbia alcun ruolo formalizzato rispetto alla municipalizzata".

Scondo il gip, l'Asm avrebbe subito "deprivazioni delle proprie risorse" a vantaggio di persone impegnate in politica, che avrebbero utilizzato il denaro "per scopi personali tra cui lo stesso rifinanziamento delle proprie campagne elettorali". L'inchiesta è nata da alcune segnalazioni di presunte irregolarità in appalti. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il gip scrive tra l'altro che "i funzionari apicali" della società si sarebbero coinvolti direttamente nella campagna elettorale di una consigliera d'amministrazione della stessa Asm, l'avvocata pavese Elisabetta Fedegari, alle elezioni regionali della Lombardia del 2023, per le quali era candidata (non eletta) in Fratelli d'Italia.

Le reazioni

"Il sindaco (di Pavia, n.d.r.) ha il dovere di dare spiegazioni immediate rispetto ad accuse così gravi sulla gestione di risorse pubbliche". Così la deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale uscente del Partito democratico della Lombardia. E lunedì sera il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, ha commentato tra l'altro che, ora, sarà necessario capire come far funzionare la società mentre sono "forzosamente assenti il suo presidente e il suo direttore generale" e approfondire la possibilità di revocare tutto il consiglio d'amministrazione per giusta causa; ma ha anche aggiunto che, se lo statuto gli avesse consentito di "azzerare il cda", lo avrebbe fatto senza indugio "perché questo cda non gode da tempo della mia fiducia".