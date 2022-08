Follia a Milano: in 4 fermano auto a caso e cercano di assaltarle

Prima hanno cercato di assaltare due auto di passaggio (senza nessun motivo), poi hanno danneggiato altre tre macchine parcheggiate lungo strada ma per loro sono scattate le manette. Follia nella notte tra mercoledì e giovedì 25 agosto all'altezza del civico 117 di via Giambellino a Milano dove 4 ragazzi ubriachi (due marocchini di 18 e 24 anni, un brasiliano di 25 anni e un italiano di 19) sono stati arrestati per danneggiamento e resistenza. Un quinto uomo, un marocchino di 29 anni, è stato invece arrestato solo per resistenza perché ha cercato di dare manforte ai giovani con la polizia.

Tutto è iniziato intorno alle 2.30 di notte, come ricostruito dalla questura, quando 4 ragazzi armati di bottiglie di vetro hanno fermato e circondato una Skoda. Una volta fermata l'automobile si sono scagliati contro il conducente: lo hanno trascinato fuori dall'abitacolo prendendolo a calci e pugni ma proprio in quel frangente è sopraggiunta un'altra automobile, guidata da un italiano di 41 anni, che ha chiamato il 112. A quel punto il branco ha cambiato obiettivo ma il secondo conducente è riuscito ad allontanarsi ingranando la retromarcia. Negli stessi attimi il malcapitato a bordo della Skoda (che per il momento non è stato rintracciato dalle forze dell'ordine) è riuscito a salire in macchina e a scappare.

Il branco, composto esclusivamente da ragazzi che abitano nel quartiere milanese, ha quindi iniziato a danneggiare alcune auto in sosta ma sul posto è intervenuta la polizia che li ha fermati utilizzando lo spray al peperoncino. Un quinto ragazzo di passaggio, cittadino marocchino di 29 anni, che si è schierato con ragazzi contro i poliziotti è stato fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Un episodio simile era avvenuto lo scorso 11 agosto sempre in via Giambellino ma in quel caso l'aggressione sarebbe nata per motivi di viabilità ed erano intervenuti carabinieri e vigili urbani.