A Milano il monumento (temporaneo) dedicato ad Assange

Mentre a Londra prosegue la vicenda giudiziaria di Julian Assange con l'udienza tenutasi lunedì 20 maggio, a Milano gli attivisti si sono riuniti per dare voce ancora una volta alla storia del fondatore di Wikileaks. In piazza dei Mercanti, a pochi passi dal Duomo, è stato collocato un monumento in via temporanea dedicato ad Assange, Snowden e Manning. L'opera è stata realizzata dall'artista Davide Mormino.

Un presidio iniziato alle 12 e terminato intorno alle 19 legato alla maratona internazionale 'Anything to say?'. Centinaia i sostenitori, molti dei quali hanno preso parola in piedi sulla sedia parte del monumento di Mormino. Intanto, la prima sentenza sul caso Assange è stata "favorevole", come sottolineato da Moni Ovadia anche se "bisogna continuare a lottare fino alla sua ingiusta scarcerazione", chiosa l'attore e cantante. L’Alta Corte di Londra ha decretato l'australiano ha diritto a un nuovo appello sulla richiesta di estrazione avanzata dagli Stati Uniti e approvata dal governo britannico.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i giornalisti del Gruppo Cronisti Lombardi. "L'accanimento verso Assange suona come un monito a tutti i giornalisti, ma soprattutto alle loro fonti - ha detto il presidente Fabrizio Cassinelli -, il cui accesso viene quotidianamente messo sempre più in discussione anche in Italia, anche in Lombardia".