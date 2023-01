I due ricercati in tutta Europa (tra cui un killer) trovati in un albergo di Milano

Quasi duemile chilometri da fantasmi. Poi le manette, a Milano. Due uomini, entrambi ricercati dalle autorità norvegesi, sono stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì nel capoluogo meneghino in esecuzione di due mandati d'arresto europei. Le porte del carcere si sono aperte per Zain A., 22enne pakistano ma cittadino norvegese, e Usaid F., 20enne cittadino britannico.

A incastrarli è stato un alert alloggiati, il sistema automatico presente in alberghi e hotel che segnala alle forze dell'ordine la presenza di eventuali ricercati. Così, appena uno dei due si è registrato in una struttura di piazza Duca d'Aosta alla polizia è arrivato l'allarme.

Il 22enne Zain hanno poi verificato dalla questura era ricercato perché lo scorso 15 gennaio aveva sparato a due uomini in pieno centro a Oslo - uno dei due era morto dopo il trasporto in ospedale -, sembrerebbe in una sorta di regolamento di conti tra gang rivali. Il 20enne trovato in sua compagnia era invece ricercato perché il 17 dicembre 2022, sempre nella capitale norvegse, era rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco - pare maturato ancora una volta nell'ambiente delle bande criminali - e aveva sparato a due persone, ferendole in maniera grave.

Identificati, il 20enne e il 22enne - che erano ricercati in tutta Europa - sono poi stati arrestati e presto saranno messi a disposizione delle autorità norvegesi. Ad ora non è chiaro come i due sono giunti a Milano, dove presumibilmente sarebbero arrivati proprio la scorsa notte, quando si sono presentati nell'hotel che si è poi trasformato in una trappola senza uscita per loro.