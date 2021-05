Polizia interviene di nuovo a San Siro per un assembramento di ragazzi

Come per l'episodio dello scorso aprile a causarlo sarebbero state le riprese per un video musicale

Ancora ragazzi assembrati a San Siro. Ancora polizia sul posto. Ancora, sembra, per il video di una canzone. Nel pomeriggio di lunedì 17 maggio gli agenti sono intervenuti in via Zamagna dopo la chiamata di alcuni residenti.

Come accaduto lo scorso aprile, quando, per assistere alle riprese della clip di Neima Ezza, nel quartiere erano accorsi circa 300 giovani, anche in questo caso alla base del raduno ci sarebbe stato un video. Ma le dimensioni dell'assembramento non sono paragonabili: i cittadini che hanno contattato il 112 questa volta hanno segnalato la presenza di qualche decina di ragazzi per strada.

L'assembramento è durato poco e ha visto i presenti mettere per strada, forse per circoscrivere lo spazio delle riprese, una bici, delle travi di legno e alcuni pezzi di mobili. All'arrivo dei poliziotti, in ogni caso, la folla si era già dispersa e una pattuglia è rimasta sul posto soltanto per monitorare la situazione, ma senza registrare disordini di alcun tipo.