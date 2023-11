Traffico di droga dalla Spagna: smantellata l'associazione che agiva anche a Milano

Due associazioni dedite al traffico di hashish. 13 arresti tra Piemonte, Veneto e Puglia, tutti di nazionalità marocchina. Una rete composta da due gruppi con notevoli risorse. Il primo, capeggiato da un 44enne con base logistica a Torino e provincia. Il secondo guidato da un 48enne e da altre due persone, risultato radicato a Torino e provincia, con collegamenti anche in Lombardia nelle province di Milano e Varese, come spiegato da TorinoToday.

L’operazione è stata eseguita dalla guardia di finanza del capoluogo piemontese. Intercettazioni telefoniche, osservazioni e pedinamenti, hanno permesso di smantellare l’associazione. Tante le vetture, acquistate o noleggiate, per il ritiro e il trasporto della droga e dei proventi. Un traffico che permetteva il continuo rifinanziamento per le importazioni di droga. “Secondo le ipotesi investigative, si tratterebbe di un’articolazione territoriale, dotata di una sua autonomia operativa e assai strutturata che fa parte di una ben più ampia organizzazione transnazionale, operante in Spagna”, spiega TorinoToday.

Tra gennaio e aprile 2022 sono stati perquisiti 460 kg di hashish, più di 500 grammi di cocaina e un kg di marijuana. Altri 223 kg di hashish già suddivisi in dosi e un altro deposito con 163 kg sono stati trovati nell’ultima operazione. Un introito da circa 11 milioni di euro.