Studenti imbrattano sede di Assolombarda: "No all'alternanza scuola-lavoro"

Alcuni studenti hanno protestato contro l'alternanza scuola-lavoro posando tre lapidi con i nomi di altrettanti ragazzi morti in stage davanti alla sede di Assolombarda a Milano. Non solo, gli attivisti hanno imbrattato la vetrina dell'associazione con lanci di vernice rossa.

L'azione è stata rivendicata dal collettivo Rete studenti Milano che ha pubblicato le immagini del blitz su Instagram. "Le esperienze di alternanza che viviamo - si legge in una nota del collettivo - non sono utili per lo sviluppo delle ricerche informatiche né per migliorare eventuali competenze emergenti, ma in compenso inseriscono in maniera del tutto priva di controllo ragazzi che dovrebbero dedicarsi alla propria formazione in un mondo del lavoro dove la sicurezza non esiste, dove le cosiddette 'morti bianche' aumentano di giorno in giorno, dove le aziende che dovrebbero subire controlli dell'ispettorato per la sicurezza sul lavoro ricevono telefonate d'avvertimento da parte dallo stesso. Le conseguenze non possono che essere tragiche, con la morte di Giuliano che va ad aggiungersi a quelle di Lorenzo e Giuseppe, il tutto nell'arco di sei mesi scolastici".

"Rifiutiamo convintamente la definizione di 'morti bianche' - conclude Rete studenti Milano -. I responsabili ci sono, molti di loro lavorano proprio nello stabile che questa mattina abbiamo deciso di sanzionare, ricordando e evidenziando che Confindustria ha le mani sporche del sangue di tre ragazzi, Lorenzo, Giuseppe e Giuliano. Non dimentichiamo né perdoniamo".