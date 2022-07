Milano, processo Eni per corruzione: assoluzioni definitive

Tutti assolti in via definitiva i 15 imputati nel processo milanese per corruzione internazionale con al centro l'acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in Nigeria da parte di Eni/Shell. Il sostituto procuratore generale Celestina Gravina ha rinunciato ai motivi d'appello.

A processo, tra gli altri, l'attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera Eni, Claudio Descalzi, il suo predecessore Paolo Scaroni (attualmente presidente del Milan) e le due società petrolifere. Il Tribunale aveva già scagionato anche gli allora manager operativi nel Paese africano, i presunti intermediari, Shell con i suoi quattro ex dirigenti e l'ex ministro del petrolio nigeriano Dan Etete. Assolte anche le due compagnie petrolifere, Eni e Shell.

La rinuncia all'impugnazione che aveva presentato la Procura è stata comunicata in aula dal pg all'apertura di udienza. Di conseguenza, viene confermata l'assoluzione di primo grado per i 15 imputati, che diventa definitiva. Si procede solo per gli interessi civili, ossia l'eventuale risarcimento alla Repubblica federale della Nigeria.