Rapina a mano armata, Baby Gang assolto in appello: "Non ha commesso il fatto"

Assolto per non aver commesso il fatto. La Corte d'Appello di Milano "salva" il trapper Baby Gang per la presunta rapina avvenuta a Vignate (Milano) alle 20.20 del 12 luglio 2021, per la quale era stato in precedenza condannato, in primo grado, a 4 anni e 10 mesi. Si trattava di una delle quattro rapine per le quali, a gennaio del 2022, Baby Gang era stato arrestato insieme ad altri colleghi: Neima Ezza e Samy Free. Gli altri tre episodi contestati erano avvenuti a maggio 2021 a Milano.

Secondo l'iniziale ricostruzione degli investigatori, la vittima della rapina, uno studente di 21 anni, si trovava a bordo di una Renault Clio da cui era appena sceso un amico coetaneo. A un certo punto il 21enne ha visto arrivare due giovani, a volto scoperto, che lo avrebbero minacciato di morte impugnando una pistola. Sotto accusa in particolare proprio Baby Gang, che avrebbe fatto irruzione nell'auto rubando 130 euro ma sarebbe riconosciuto dal ragazzo sceso dalla Clio e ancora nei pressi. Poi la fuga a bordo di una Mercedes Gle nera.

La ricostruzione

Il gip di Milano aveva contestato a Baby Gang la rapina di Vignate sulla base del riconoscimento fotografico (con un album realizzato appositamente, partendo dal riconoscimento a voce del trapper) e della localizzazione telefonica, che collocava Baby Gang a Vignate alle 13.38, sebbene il trapper si trovassse a Rimini alle 5.52 della mattina seguente, mentre una Mercedes Gle nera si trovava effettivamente a Vignate alle 20.10 (presumibilmente dalle telecamere della zona). Si evincevano, insomma, già alcuni dubbi sulla colpevolezza di Baby Gang.