Il rapper DrefGold è stato assolto in appello: "Droga per uso personale"

Ribaltata in appello la sentenza di condanna del rapper DrefGold, al secolo Elia Specolizzi, oggi 25enne, accusato di spaccio di droga dopo che i poliziotti, nel mese di agosto del 2019, trovarono nella sua abitazione più di 100 grammi tra hashish e marijuana e 12 mila euro in contanti. In occasione del blitz, gli agenti perquisirono anche alcuni giovani, presumibilmente fans del cantante, che avevano "dosi minime" di hashish in tasca.

Fin da subito, la linea difensiva è stata quella dell'uso personale. Al processo di primo grado, l'artista ha spiegato che quella trovata in casa era la "scorta" di droga per l'estate, visto che ne è "consumatore massiccio", e i contanti sono il frutto del suo lavoro di musicista. Poi è arrivata la condanna a otto mesi (con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario), con la restituzione dei 12 mila euro sequestrati, cadendo l'accusa di spaccio derubricata a cessione gratuita.

Il legale del rapper, Nicolò Vecchioni, ha presentato un ricorso in appello, durante il quale la procura generale ha chiesto la conferma della condanna di pirmo grado. Ma l'esito si è capovolto: la giudice di Milano Giuseppina Barbara ha decretato l'assoluzione.