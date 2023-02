Al liceo Parini arrivano gli assorbenti gratis per tutte

Scatole di cartone con all'interno assorbenti disponibili gratuitamente per tutti, perché avere le mestruazioni non è una scelta. E non dovrebbe essere un lusso. Succede al liceo Parini di Milano, dove gli studenti hanno inaugurato il progetto, chiamato 'tampon box', che viene gestito interamente da loro.

Ogni bagno della scuola superiore ora ha la sua scatola di assorbenti, che viene rifornita ogni mese con un caricoche arriva in via Goito grazie alla collaborazione con la Coop. A ideare l'iniziativa è stato il collettivo Rebelde che ha poi trovato l'appoggio della presidenza e della rappresentanza studentesca.



"Abbiamo deciso di far partire questo progetto per dare la possibilità a chiunque ne avesse bisogno di accedere agli assorbenti gratuitamente - spiega il collettivo -. Crediamo che sia importante che gli assorbenti siano gratuiti perché ad oggi sono tassati con un’Iva maggiore del 4%, e quindi non sono considerati dei beni di prima necessità (...). Speriamo che quest’iniziativa possa durare a lungo e speriamo che il nostro diventi un esempio per le altre scuole, fino a quando si arriverà ad avere degli assorbenti veramente accessibili a tutt?".

Studenti e studentesse, oltre a lanciare le 'tampon box', si sono occupati della loro realizzazione in ogni minimo dettaglio, dalla ricerca, non facile, di uno sponsor, fino alla creazione delle scatole con materiali riciclati. Il piano è stato accolto dal preside Massimo Nunzio Barrella che ha subito deciso di appoggiarlo. Le scatole, già presenti nella scuola, sono state ampiamente apprezzate dai liceali.