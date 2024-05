La nipote di Draghi e il figlio di La Russa assunti a Milano-Cortina: "Nessuna pressione"

I magistrati, durante l'interrogatorio fiume di circa 9 ore, a Vincenzo Novari (ex amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, indagato per corruzione e turbativa d'asta) hanno chiesto conto anche di alcune assunzioni, tra cui quelle della nipote dell'ex premier Mario Draghi e del figlio dell'attuale presidente del Senato Ignazio La Russa.

Da quanto si apprende, Novari ha seccamente smentito di avere ricevuto qualunque genere di pressione per far assumere qualcuno. L'ex ad ha spiegato che, per candidarsi a lavorare alla Fondazione, c'era un sito, dove sono arrivati centinaia di curruculum, che un team di tre persone ha vagliato, ma c'erano anche curriculum portati a mano direttamente nella sede della Fondazione.

Per quanto riguarda Livia Draghi, nipote dell'ex premier, Novari ha spiegato che un suo contatto gli aveva passato il curriculum. "Stavamo cercando una figura che si occupasse di contenuti video ed era esattamente il profilo che stavo cercando", ha aggiunto l'ex ad. Quanto a Lorenzo La Russa, figlio di Ignazio (e consigliere di Municipio 1 a Milano), Novari ha specificato che "si era laureato in legge e aveva esperienza in eventi, ed è andato a lavorare in un team di eventi. Il padre mi ha detto 'fai come vuoi', quindi non c'era alcun tipo di pressione".

Infine Novari ha confermato di avere ricevuto segnalazioni, in generale, e ha precisato che "ovviamente ci sono delle sfumature in tutte le segnalazioni. C'è quello che ti dice 'tieni, mi hanno dato 'sto curriculum, non me ne frega niente' e quell'altro che ti dice 'ci terrei molto', ma su tutti alla fine decidevo sempre e solo io".