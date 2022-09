Arrivano i rinforzi: a Milano 260 nuovi vigili (e nuove telecamere)

A.A.A. nuovi ghisa cercasi. Il comune di Milano bandirà in autunno un nuovo concorso per agenti di polizia Locale che permetterà l'assunzione di altri 230 agenti e di utilizzare la graduatoria ufficiale esistente per altri 30 nuovi ufficiali nel 2023.

Ad annunciarlo, lunedì sera, è stato l'assessore alla sicurezza Marco Granelli, che ha parlato in consiglio comunale del tema sicurezza su richiesta del centrodestra, che non ha visto di buon occhio l'assenza del sindaco Beppe Sala. Palazzo Marino, ha chiarito l'assessore, ha l'obiettivo di assumere 500 nuovi vigili urbani che possano stare in strada, una delle promesse fatte proprio dal primo cittadino durante la campagna elettorale che aveva portato alla sua riconferma.

Lo scopo è arrivare a 3.350 agenti e ufficiali, numero massimo mai raggiunto dal corpo. "In questi mesi il programma è stato attuato, con l'indizione di due concorsi, uno per agenti e uno per ufficiali, la stesura delle due graduatorie e le prime assunzioni - ha ricordato Granelli -, che con oggi vedono già assunti 108 nuovi vigil, 79 agenti e 29 ufficiali di polizia Locale. Questi agenti e ufficiali entreranno in servizio tra ottobre e novembre 2022. Altri circa 130 agenti saranno assunti a tra fine novembre e inizio dicembre, intraprendendo il percorso formativo in dicembre 2022".

L'assessore si è poi soffermato sul capitolo telecamere - in città ce ne sono 1.940 -, promettendo novità anche su quel fronte. "Il programma di potenziamento è tutt'ora in corso con 125 nuove installazioni e 200 sostituzioni di apparecchi analogici con altrettante telecamere digitali di nuova generazione - ha concluso Granelli -. Interventi questi già programmati e già finanziati in attuazione della delibera del dicembre 2021 con 3 milioni di euro di investimento e l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2022".