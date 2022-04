Secondo i Verdi, la polizia locale di Milano va cambiata: mille agenti in più

Cambiare il corpo dei vigili urbani, con mille nuovi agenti e una 'polizia di prossimità' che non sia (o non sia solo) repressiva. Lo propongono i Verdi milanesi, dopo avere votato contro la mozione leghista (approvata con i voti di gran parte del Pd) sulla dotazione sperimentale dei taser per la polizia locale di Milano.

I Verdi citano le inchieste che hanno coinvolto il nucleo antidroga e i ricorsi all'autorità giudiziaria (per presunte irregolarità) dopo i concorsi per nuovi ufficiali e dirigenti. Ma anche il gruppo di vigili che cancellava le multe e favoriva i trasferimenti. "Cosa è stato fatto per prevenire il malaffare e il clientelismo sindacale e politico?", si chiedono. Per i Verdi occorre introdurre "criteri certi per la mobilità interna con l’emanazione di protocolli operativi, corsi di formazione continua per tutto il personale e fasce di anzianità per identificare un percorso operativo garantito per tutto il personale".

Ed ancora, aumentare l'organico di polizia annonaria, tributaria, urbanistica, sicurezza sul lavoro, tutela donne e minori, ecologia. Questi nuclei dovrebbero avere un ufficio dedicato per ogni comando di zona, ed inoltre dovrebbero essere realizzati "punti visibili e riconoscibili" in ogni municipio con l'istituzione di due uffici mobili di polizia locale per ogni zona, a disposizione degli utenti per "reclami, denunce, informazioni e consigli alla cittadinanza".