Astice sul ghiaccio con chele legate: maxi multa per ristoratore di Milano

Teneva un astice ancora vivo sul ghiaccio e con le chele legate, causandogli inutili sofferenze. Per questo motivo un ristoratore di Milano ha ricevuto una multa da 2mila euro. I suoi legali sono riusciti a convertire la sanzione in lavori socialmente utili e l'uomo, di origine egiziana, si è trovato in prova in una delle case accoglienza di City Angels. Ora, dopo tre mesi di servizio, il giudice ha dichiarato estinto il debito.

Il ristoratore era stato sorpreso a detenere il crostaceo ancora in vita "in condizioni incompatibili con la propria natura" nel suo locale nella periferia est di Milano, il 13 maggio del 2019, quando dopo che alcuni clienti avevano segnalato la cosa, sul posto era intervenuto il nucleo guardie eco-zoofile di Oipa. L'animale veniva esposto in una vaschetta di plastica poggiata sul ghiaccio, dentro una vetrina-frigo e, appunto, con le chele legate.

Da quell'episodio, per l'uomo era scattata l'imputazione per maltrattamento: non era la prima volta che veniva scoperto a tenere crostacei in modo "inappropriato", oltre che illegale. Nonostante gli fosse già stata indicata la necessità di uniformarsi alle direttive, aveva continuato a conservare gli animali in condizioni non idonee e causa di sofferenze. Per lui il pm Sara Arduini ha chiesto un'ammenda di 2mila euro. I suoi legali si sono però opposti riuscendo a ottenere la messa alla prova con un lavoro socialmente utile.