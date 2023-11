Problemi in galleria: Atm chiude la metro M1 tra Cairoli e Pasteur

Martedì mattina di disagi nella metropolitana di Milano. La M1 (rossa) è chiusa tra Cairoli e Pasteur a causa di un danneggiamento durante le lavorazioni notturne in galleria. Ad annunciarlo Atm che comunica l’arrivo di bus sostitutivi nella tratta Cadorna-Pasteur che non fermano a Cairoli, bensì in via Carducci. “Lungo la tratta interrotta i bus fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1 e viaggiano compatibilmente con le condizioni del traffico”, spiega l’azienda in una nota.

Con la linea rossa in tilt, non è possibile cambiare a Loreto con la M2, ma è necessario optare per Cadorna. In Duomo non si può cambiare con la M3 e a San Babila lo stesso con la M4. “Considerate stazioni alternative a Porta Venezia per cambiare con le linee S”, prosegue Atm suggerendo fermate come Dateo o Repubblica.

"Intorno alle 4 un tratto di galleria in prossimità della stazione di Palestro è stato danneggiato durante le ultime lavorazione notturne. Nelle fasi di manovra dei mezzi operativi è stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato e deve essere messo in sicurezza". L’azienda di trasporto pubblico milanese si scusa per il disagio: “Il nostro pronto intervento è al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile”, concludono.