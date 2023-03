Dipendente Atm picchiato da un passeggero senza biglietto sul bus

Gli insulti sul bus e le molestie agli altri passeggeri. Poi lo scontro fisico con il dipendente Atm, finito in ospedale. Un graduato dell'azienda di trasporti pubblici meneghini - un italiano di 48 anni - è stato ricoverato sabato pomeriggio al Gaetano Pini dopo essere rimasto ferito durante un intervento su un filobus della 92.

Tutto è iniziato verso le 18, quando il conducente del mezzo ha chiesto aiuto alla sala operativa perché uno dei viaggiatori - un italiano 39enne - ha iniziato a litigare con altre persone a bordo e a colpire i vetri del pullman. Arrivati al capolinea di viale Isonzo, sono intervenuti proprio il graduato e due addetti della security, che hanno fatto scendere dal bus il passeggero, per di più senza biglietto. Una volta in strada sarebbe nato un parapiglia, con il graduato costretto a chiudersi nel gabbiotto. Alla fine il dipendente Atm è stato accompagnato al Gaetano Pini, da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, mentre il presunto aggressore - trovato con una ferita al volto - è stato identificato dalla polizia, ma ha rifiutato le cure mediche. Gli agenti sono ora in attesa delle eventuali querele.

"Atm e le istituzioni continuano a navigare a vista, mentre il personale front line continua ad essere pestato a sangue durante lo svolgimento del proprio servizio", hanno denunciato in una nota dal coordinamento delel Rsu di Atm. "Quante telefonate dovranno ricevere i familiari dei nostri colleghi da un pronto soccorso, prima che qualcuno si adoperi a mettere in campo soluzioni serie e percorribili? La vita di un tranviere - hanno concluso i sindacalisti - vale più di un bilancio".