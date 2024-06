Attacco hacker all'Asst Rhodense: ospedali in tilt e interventi rimandati

L'Asst Rhodense ha subito un attacco hacker nella notte tra il 5 e il 6 giugno. Lo fa sapere la stessa azienda ospedaliera in una nota. Coinvolti tutti gli ospedali del gruppo, da Rho a Garbagnate Milanese, Bollate e Passirana, compresi i servizi territoriali delle aree distrettuali Garbagnatese, Rhodense e Corsichese. Le strutture ospedaliere si sono ritrovate costrette a rinviare gli interventi chirurgici non urgenti e altre prestazioni sanitarie.

La direzione fa sapere che i tecnici sono a lavoro per "verificare la situazione garantendo nel contempo i servizi essenziali". L'Asst ha organizzato servizi di accoglienza in ogni presidio per informare i cittadini e prendere in carico le richieste. "L'erogazione delle prestazioni ambulatoriali già programmate" è garantita "tranne quelle di medicina nucleare" come Moc, Tac, risonanze, radiografie e mammografie "e di laboratorio analisi", spiegano in una nota.

Restano sospesi gli interventi non urgenti e le prenotazioni presso i Cup, i ricoveri programmati e i punti prelievo. I pazienti Tao verranno reindirizzati su altre strutture, l'Asst consiglia loro di rivolgersi agli ospedali dell'azienda per avere informazioni su dove eseguire gli esami e su come gestire la terapia. Sono in attività i pronto soccorso di Garbagnate e Rho, ma non verranno inviate le ambulanze, anche se l'azienda consiglia comunque di rivolgersi ad altre strutture.

"Abbiamo problemi da stanotte e ci stiamo attivando come si fa in questi casi, anche attraverso la task force regionale per ripristinare tutto il prima possibile - spiega all'Adnkronos Salute il direttore generale dell'Asst Marco Bosio -. Stiamo garantendo i servizi essenziali in urgenza in modalità cartaceo perché i sistemi informativi non sono disponibili, sono bloccati". Intanto, Regione Lombardia ha coinvolto gli esperti di Aria che hanno attivato la task force regionale di cyber security. Anche l'Agenzia di cybersicurezza nazionale è stata allertata, invieranno degli specialisti.

Al momento non è chiara la natura dell'attacco, le modalità e le motivazioni. I tecnici sono al lavoro per il ripristino dei dati, dei servizi e degli applicativi. Tra le ipotesi la possibilità che i responsabili siano gli stessi che hanno colpito i sistemi informatici di Synlab Italia.