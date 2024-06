Attacco hacker Asst Rhodense, tornano a funzionare i telefoni

Tornano parzialmente a funzionare i telefoni dell’Asst Rhodense dopo l’attacco hacker di giovedì 6 giugno. Nel frattempo i tecnici sono al lavoro per ripristinare l’intera infrastruttura informatica. “Dalle ore immediatamente successive all’attacco hacker è stata istituita una unità di crisi aziendale, coordinata dal Direttore Generale dell’Azienda. Oggi l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha preso in carico gli impianti e sta gestendo i lavori di tutti gli operatori interessati”, lo ha fatto sapere la direzione generale del welfare della Regione.

Dalla regione fanno sapere che “sono stati ripristinati i servizi informatici delle strutture sanitarie che usufruiscono del Data Center di Aria, interrotti questa notte a causa di un disservizio che ha riguardato l'infrastruttura tecnologica regionale. Le attività ospedaliere sono proseguite regolarmente senza alcuna sospensione”.

Il Pd: “Regione chiarisca cos’è successo”

“Chiediamo alla Regione di spiegare che cosa sia successo davvero, quali elementi di difesa non abbiano funzionato tanto da permettere il collasso del software in uso - ha chiosato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale -. La sicurezza dei dati sanitari è troppo importante, ed è grave che intere strutture sanitarie siano paralizzate per ore. Vogliamo sapere se la Regione, e Aria Spa per lei, abbia fatto tutto il possibile per difendersi da eventi come questo”.