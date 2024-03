Guasto all'aereo del Milan: costretto a riatterrare poco dopo

Interminabili attimi di paura, ma fortunatamente si è risolto tutto per il verso giusto. È dovuto riatterrare poco dopo il decollo (sempre all’aeroporto di Malpensa) l’aereo che stava trasportando il Milan a Firenze.

Tutto è successo nel pomeriggio di venerdì 29 marzo quando l’aereo, poco dopo il decollo, ha segnalato un guasto. Il comandante ha quindi chiesto e ottenuto di far ritorno a Malpensa Prime, lo scalo riservato ai vol privati. È scattato un cambio di aereo e la formazione rossonera è partita per la Toscana con tre ore di ritardo rispetto all’orario previsto.

Secondo quanto trapelato sembra che il Milan (che venerdì si è allenato a Milanello) abbia preferito la trasferta aerea per evitare il traffico dell’esodo pasquale. Il trasferimento del ritorno, invece, avverrà in treno.

Il match di Pioli sarà impegnata allo stadio Franchi nell'ultimo match della giornata, quello delle 20.45. I rossoneri si stanno battendo per il secondo posto in classifica, con la Juventus staccata di tre punti in classifica e in campo all'Olimpico contro la Lazio oggi alle 18.