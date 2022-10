Volo Ita Milano-New York 'dirottato' a Roma per problemi al carrello

Fuori programma e atterraggio d'emergenza - comunque in assoluta sicurezza - per il volo Az604 di Ita, in servizio domenica 16 ottobre tra l'aeroporto di Milano Malpensa e il Jfk di New York.

Dopo aver lasciato lo scalo lombardo alle 14.28 - in ritardo sull'orario schedulato - l'aereo, un Airbus A330-202, si è subito diretto verso la Capitale. Come mostra il tracciato riportato da Flightradar 24, il velivolo non è mai salito sopra i 12mila piedi, circa 3mila metri, ed è atterrato a Fiumicino alle 16.10 circa.

Pare, stando a quanto finora filtrato, che il comandante abbia riscontrato un problema al carrello subito dopo il decollo, che lo ha convinto a quel punto a dirigersi verso Roma, dove i passeggeri sono stati riprotetti su un altro volo per New York.

Il tracciato del volo