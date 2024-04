Problema in volo, aereo atterra in emergenza a Malpensa

Un cargo Dhl ha effettuato un atterraggio di emergenza a Malpensa nella mattinata di venerdì 5 aprile. La manovra è stata causata da un problema alla pressurizzazione della cabina rilevata mentre l’aereo stava prendendo quota. Non si registrano feriti.

Tutto è successo intorno alle 8.20, subito dopo il decollo dal terminal cargo dell’aeroporto milanese. Mentre l’aeromobile (diretto a Napoli) stava salendo in quota il comandante ha rilevato un problema alla pressurizzazione della cabina facendo scattare la procedura standard di emergenza. Tuttavia, la situazione è tornata alla normalità durante le fasi di atterraggio.

Il cargo ha toccato la pista in autonomia e sempre in autonomia si è recato presso la piazzola di sosta dell’aeroporto. È comunque stata portata a termine la procedura di emergenza: sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco e la polizia. Tutti i componenti dell'equipaggio, valutati in posto dal personale del 118, hanno rifiutato di essere accompagnati in ospedale.