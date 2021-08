Aereo partito da Orio resta senza sistemi di navigazione: atterraggio d'emergenza col brivido

Guasto a bordo del volo W6-3672 da Orio a Iasi. Tanta paura, ma tutto è finito per il meglio

Viaggio da brividi, lunedì, sul volo W6-3672, di Wizz Air ma operato da Smartlynx Malta, in servizio tra l'aeroporto di Orio al Serio e Iasi, in Romania. Stando a quanto appreso, l'equipaggio è stato costretto a un atterraggio d'emergenza dopo un guasto ai sistemi di navigazione.

La rotta, mostrata da Flightradar24, svela come in effetti l'aereo - partito alle 10.29 da Bergamo - sia arrivato a 850 piedi per poi risalire a 2.425. Dopo un primo avvicinamento fallito, comunque, i piloti sono riusciti a portare il velivolo a terra senza problemi, alle 13.25 ora locale.

Stando a quanto riporta The Aviation Herald, portale specializzato nella segnalazione di incidenti aerei, a bordo dell'Aribus A321-200, che non aveva i colori della livrea classica di Wizz Air, c'erano 107 persone. L'allarme sarebbe scattato una ventina di minuti prima dell'atterraggio, quando l'equipaggio ha comunicato alla torre di controllo il problema alla strumentazione. A terra è immediatamente scattata la procedura di allerta e sono stati mobilitati 22 mezzi di soccorso.

La compagnia aerea, sempre secondo The Aviation Herald, ha spiegato che "si è verificata un'emergenza sul volo W63672 Bergamo-Iasi, Wizz Air, con arrivo previsto alle 13:25. Venti minuti prima dell'atterraggio, il pilota dell'aereo ha annunciato un problema tecnico con gli strumenti di navigazione". L'aereo - hanno sottolineato - "è fortunatamente atterrato in tempo, e in massima sicurezza", senza che fosse necessario l'intervento dei soccorritori.

Foto - La rotta del volo dopo il primo avvicinamento fallito, da Flightradar24