Attilio Fini a 93 anni disarma della pistola e mette ko un rapinatore

A 93 anni ha disarmato un rapinatore che gli puntava contro una pistola. Protagonista Attilio Fini, ex atleta olimpico di sciabola e per 22 anni ct della nazionale azzurra di scherma.

Intervistato dal Tgr Lombardia, ha raccontato come ha disarmato e neutralizzato un rapinatore: "Stavo tornando a casa a Milano, erano le 5.15 5.10. Era già un po' buio", ha spiegato. "Uno mi ha affiancato e mi ha puntato una rivoltella al petto. L'ho colpito sulla mano. La pistola è volata via e poi gli ho dato una spinta. È caduto fra le moto e si è incastrato. Per fortuna c'erano due ragazzi che lo hanno bloccato e hanno chiamato la polizia".

"Ho reagito di istinto, come uno sciabolatore", ha detto. E ancora: "L'unica paura che ho è quella dei medici. C'è un problema di sicurezza però. Prima c'erano i vigili di quartiere. Oggi ti devi difendere da solo. Se ci riesci", ha chiosato.

Il rapinatore disarmato da Fini, si è scoperto dopo la sua denuncia alla polizia, era ricercato per omicidio in Algeria ed era coinvolto in diversi colpi anche in Italia.