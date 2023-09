“Giù le mani dai santuari”: gli attivisti manifestano in difesa degli animali dei rifugi

La Rete santuari di animali liberi scende in campo ancora una volta in difesa degli animali che vivono nei rifugi. “Domattina saremo davanti all’Ats di Pavia, dove lavorano i veterinari che hanno eseguito l'ordine di uccisione dei 9 maiali del rifugio Cuori Liberi di Sairano, animali in salute che addirittura scodinzolavano giocosamente vicino ai loro aguzzini”, afferma Sara d’Angelo, attivista dell’associazione. Appuntamento, poi, per sabato 7 ottobre per la manifestazione “Giù le mani dai santuari” che si terrà a Milano.

Gli attivisti manifestano dopo i fatti di Sairano, quando è stato dato il via libera alla soppressione dei nove maiali considerati a rischio infezione da peste suina e che vivevano nel rifugio Cuori Liberi. “L'episodio del 20 settembre è inaccettabile quanto il trattamento riservato ai maiali rinchiusi negli allevamenti a rischio peste suina, uccisi nelle camere a gas, e ai cinghiali, braccati dai cacciatori. Saremo in piazza anche per protestare contro le violenze della polizia all'interno del rifugio. I poliziotti non si sono preoccupati di ferire gravemente gli attivisti incatenati, avvicinandosi addirittura con una sega rotante”, prosegue Sara d’Angelo. Gli animalisti, in quella occasione, avevano spiegato che i suini ospitati nel rifugio erano stati salvati dai mattatoi e sottratti definitivamente alla produzione alimentare.

"Per il profitto di pochi si spaccia un'emergenza economica per emergenza sanitaria. Ricordiamo poi che il cluster di Pavia è partito da un allevatore che ha omesso di denunciare 400 suini contagiati dalla peste suina africana e ne ha fatti partire centinaia per varie destinazioni”, conclude l’attivista.