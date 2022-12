Sfreccia per Rho senza patente (e con l'Audi R6 radiata)

Stava sfrecciando per Rho guidando - senza patente - un'Audi Rs6 da 200 cavalli radiata dal registro delle automobili (quindi senza assicurazione e revisione). L'epilogo? Per lui, nomade 22enne già noto alle forze dell'ordine, scatterà una denuncia mentre l'automobile verrà demolita. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, come reso noto dalla polizia locale attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato quando una pattuglia dei ghisa ha visto l'auto mentre sfrecciava a forte velocità lungo via De Gasperi (zona industriale tra Rho e Mazzo). È stata subito allertata la centrale operativa che ha inviato altre volanti le quali hanno intercettato e bloccato l'Rs6: alla guida c'era un nomade 22enne già noto alle forze dell'ordine che guidava senza patente (non l'aveva mai conseguita). Durante i controlli è emerso che l'automobile, intestata a un'altra persona, risultava già radiata dalla motorizzazione civile e dunque priva di revisione e assicurazione.

Il 22enne alla guida del bolide verrà denunciato per guida senza patente in stato di recidiva dal momento che era stato fermato dai Carabinieri di Bareggio nel mese di ottobre per una violazione identica. L'automobile, invece, è stata affidata a un'officina che procederà alla sua demolizione. A bordo dell'auto c'erano anche due ragazzine di 15 anni che avevano accettato un passaggio dal ragazzo, entrambe sono state accompagnate al comando Savarino e affidate ai genitori.