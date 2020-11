Milano, violenza sessuale da Genovese, parla la vittima in un audio: "Avevo paura di morire"

Con un messaggio audio la ragazza che sarebbe stata violentata dal noto manager fondatore di Facile.it, Alberto Genovese, racconta come ha vissuto quei terribili istanti e come sta affrontando questi giorni nei quali diverse persone l'hanno accusata per il solo fatto di aver partecipato alle feste della cosiddetta "Terrazza Sentimento", cioè il super atticco con vista Duomo dell'imprenditore.

Stupro a Milano: parla la vittima di Genovese

"In questi giorni dopo che è uscita la notizia del suo arresto - racconta la vittima in un audio messaggio a "Live non è la d'Urso", su Canale 5 - ho cominciato a leggere tante cose, i miei ricordi si sono fatti sempre più precisi. E la cosa che mi fa più male è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto. Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura non si possono neanche immaginare. Ho avuto paura di morire, io ho rischiato di morire. Ho avuto paura di non poter rivedere più la mia mamma, il mio papà, le mie sorelle, il mio gattino, i miei amici".

"Non ho mai percepito queste feste in Terrazza sentimento come pericolose in nessun modo, non ho mai percepito questo ambiente come viscido. Andavo lì per divertirmi e mi sono ritrovata a vivere un inferno. Penso che manchi tanta sensibilità riguardo all'argomento - ha detto - perché molta gente parla, molta gente specula, molta gente commenta. Mi sono vista dipinta in tanti modi, cosa che comunque non giustificherebbe quello che mi è stato fatto ma mi infastidisce perché io non sono così. Io, che sono la vittima, mi sono sentita più volte offesa, più volte attaccata ingiustamente perché dopo tutto quello che ho vissuto, quest'ulteriore 'violenza mediatica' non penso assolutamente sia giusta".

Alberto Genovese durante una festa: foto

"In questo momento chiederei un po' di umanità a tutti, sono in cura con degli psicologi e persone al mio fianco che mi stanno aiutando. Ci tengo a ribadire - ha concluso la giovane - che sono debole, fragile e tutto questo odio gratuito nei miei confronti mi fa stare male. Ho 18 anni, faccio la modella, ho appena finito gli studi: mi sono sentita chiamare escort, che prendevo dei soldi per andare a queste feste, andavo lì per divertirmi e mi sono ritrovata in un inferno".