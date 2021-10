Aule occupate alla Statale di Milano: "Meno servizi ma tasse invariate"

Il collettivo universitario Ecologia Politica ha occupato quattro aule dell'Università Statale (sede di via Festa del Perdono) e promette che, nei prossimi giorni, l'ateneo resterà aperto 24 ore su 24. Una ventina di studenti ha già trascorso una notte in una delle aule. "Abbiamo dato vita a un presidio permanente: l'università è stata chiusa per troppo tempo e ora è arrivato il momento di aprirla alle attività delle student? in lotta per la costruzione di un percorso politico che parta dall'università e che si allarga alle problematiche attualmente presenti in tutta la società", scrive il collettivo su Facebook.

In precedenza il collettivo aveva occupato un'aula che però, in estate, è stata sgomberata. "Abbiamo deciso di riprenderci i nostri spazi", afferma il collettivo protestando perché le tasse universitarie sono rimaste invariate "nonostante la didattica a distanza e i servizi mancanti", tra cui aule studio ancora chiuse e biblioteche a orari ridotti.

Tra le attività già programmate in 'Ecolab', come il collettivo chiama gli spazi occupati, la proiezione del film "L'Udienza" mercoledì sera e un dibattito sulla giustizia climatica per venerdì 22 ottobre alle 17.