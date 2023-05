Sala vuole 500 ghisa in più per le strade di Milano

Molti più agenti di polizia locale per le strade di Milano. È quello che vuole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che nella giornata di mercoledì 10 maggio incontrerà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il primo cittadino chiederà "certezza sugli organici in più", e "visto che il comune fa un grande sforzo per aumentare i vigili, chiedo che ci sia corrispondenza".

Quindi circa 500 agenti di sicurezza in più per la città di Milano. A dirlo lo stesso Sala, questa mattina a margine della conferenza stampa di presentazione della stagione e del 30esimo anniversario dell'Orchestra sinfonica. "Con Piantedosi si collabora - ha aggiunto Sala - e l'idea di partire con controlli mirati, anche estemporanei e non annunciati, era qualcosa che abbiamo concordato. Però quello che viene fuori è che serve un presidio permanente, quindi serve più gente".

Nella giornata di lunedì il governatore Fontana aveva attaccato i Dem. "Forse, se si fossero accorti un po' prima, non saremmo arrivati a questi livelli", aveva detto il presidente della Regione. Sala ha minimizzato spiegando che col numero uno del Pirellone non c'è alcun attrito. "Ci siamo sentiti ieri sera, non è che ci siano tensioni con lui e non penso che lui si riferisse a me rispetto all'affermazione che qualcuno a sinistra nasconda la polvere sotto il tappeto, non nascondiamo nessuna polvere sotto il tappeto", ha precisato il sindaco. Dopodiché, "io avevo promesso in campagna elettorale di aggiungere 500 vigili in organico, ma per assumerne 500 bisogna assumerne mille perché poi ci sono anche le uscite", precisa il sindaco.

"Quest'anno - ha concluso Sala - arriviamo ad assumerne 500, quindi la metà dell'opera l'abbiamo fatta, ora non so se il governo tiene questo passo, ed è una cosa che cercheremo di capire domani con Piantedosi perché c'è bisogno di più organici".