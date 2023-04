L'austriaco con il 'kit per lo spaccio' sotto al sedile

Cocaina, bilancino e materiale per confezionare le dosi. Questo il 'kit per lo spaccio' costato l'arresto a un 42enne austriaco.

L'uomo è stato fermato da una volante della polizia di Stato alle 2.40 della notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile, in via Vincenzo Brunacci, non lontano dai Navigli, nella periferia sud di Milano.

Al 42enne, fermato a bordo di un'auto con targa austriaca, sono stati trovati un panetto di cocaina di circa 80 grammi, un altro panetto di hashish, di circa 60 grammi, 560 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il tutto era nascosto sotto il sedile della macchina. Dopo il controllo degli agenti, è stato arrestato per spaccio.