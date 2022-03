L'autista Amazon infedele che rubava i pacchi dei clienti

Li faceva sparire dal suo camion. Li faceva riapparire nella sua macchina. Un uomo di 27 anni, cittadino romeno, è stato denunciato domenica pomeriggio con l'accusa di ricettazione dopo essere stato sorpreso in possesso di numerosi oggetti venduti e spediti da Amazon Germania e Regno Unito.

Il 27enne, che lavora proprio come autotrasportare per il colosso dell'e-commerce, è stato sorpreso in una zona campestre di Spessa, nel Pavese, dai carabinieri. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, lo hanno notato mentre recuperava dei pacchi nascosti dietro le piante e li caricava nel suo veicolo.

Incuriositi, gli uomini dell'Arma sono quindi andati a controllare e hanno scoperto il lavoro dell'uomo e poi l'effettiva provenienza dei pacchi, al cui interno c'erano 64 articoli - tutti sequestrati - tra cui materiale hardware per computer, uno smartphone, punte per trapano, bottiglie di alcolici e accessori di abbigliamento.

È verosimile, ma saranno gli ulteriori accertamenti a dimostrarlo, che l'autista avesse rubato il bottino dal camion durante il suo turno di lavoro per poi nasconderlo proprio dietro le piante e andare a recuperarlo in un secondo momento. Senza però aver fatto i conti con i carabinieri.