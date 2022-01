Autista Atm picchiato da due ragazzini: pugno in faccia e mandibola rotta

La sua unica colpa è stata non far salire quei due ragazzi a bordo fuori dalla fermata. E per quello è stato insultato, minacciato e picchiato. Un autista Atm, un uomo di 44 anni residente in provincia di Varese, è stato pestato venerdì mattina a Milano mentre era in servizio sulla linea 47.

Tutto è iniziato in via Bisceglie, dove il conducente ha incrociato i due aggressori, descritti entrambi come italiani presumibilmente minorenni. I ragazzini hanno cercato di salire sul pullman nonostante la fermata fosse ormai passata e il guidatore - come impongono le regole - non si è fermato. Una volta arrivato in piazza Ohm per il cambio, il 44enne ha notato avvicinarsi gli stessi due giovani, che hanno cominciato a rivolgergli offese e minacce.

Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e il dipendente Atm è stato colpito a pugni in pieno volto, tanto che è stato necessario l'intervento di un'ambulanza che lo ha poi accompagnato al pronto soccorso del San Paolo. Lì, dopo le visite del caso, i medici gli hanno diagnosticato una frattura della mandibola, motivo per cui nelle prossime ore dovrà essere operato.

Sull'aggressione indagano gli agenti della questura, allertati dalla stessa vittima. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza del conducente e stanno cercando di dare un nome ai due ragazzini, che subito dopo il "blitz" sono fuggiti.