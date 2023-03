Conducente Atm aggredito sul bus: picchiato da un uomo che voleva aiutare

Si è preoccupato per le condizioni di quell'uomo che sembrava aver bisogno di aiuto. In cambio è stato rincorso e picchiato. Un conducente di un bus Atm, un italiano di 44 anni, è finito in ospedale venerdì mattina dopo essere stato aggredito a bordo di un filobus della linea 91 in viale Isonzo.

La violenza è esplosa verso le 10.30, quando - stando a una prima ricostruzione della polizia -, il guidatore si è accorto che a bordo del mezzo, diretto in deposito, c'era ancora un passeggero. Dopo essersi avvicinato, il 44enne gli ha chiesto se avesse bisogno di qualcosa e ha allertato un'ambulanza del 118, così da garantire assistenza al viaggiatore, verosimilmente un clochard. Per tutta risposta, però, l'uomo si è alzato e si è scagliato contro il conducente, prendendogli il portafogli e il cellulare.

Il dipendente Atm, dopo una colluttazione, è riuscito a recuperare il telefono e i documenti e si è poi chiuso nella cabina di guida. L'aggressore, invece, è sceso dal mezzo e ha fatto perdere le proprie tracce. Il conducente, ferito, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato in codice verde. È stato lui stesso a raccontare alla polizia l'accaduto, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto il rapinatore era ormai fuggito.