Ferma il bus perché c'è un passeggero senza mascherina: autista denunciato

Lui indagato per aver cercato di far rispettare le regole. L'altro per non aver rispettato quelle stesse regole. Due uomini - il conducente di un bus Autoguidovie e il passeggero del pullman - sono stati denunciati sabato mattina nel Pavese con l'accusa di interruzione di pubblico servizio.

I problemi sono cominciati quando il viaggiatore - un 28enne marocchino domiciliato a Milano e destinatario di un ordine di espulsione del questore meneghino - è salito a bordo del bus Pavia-Vigevano senza mascherina. All'altezza di Cava Manara, il guidatore si è accorto che il passeggero non aveva bocca e naso coperti - come prevede ancora la legge - e gli ha chiesto di rimediare. Per circa 40 minuti, fino all'intervento delle forze dell'ordine, il mezzo è quindi rimasto bloccato, senza proseguire nella propria corsa.

Alla fine i militari hanno denunciato il 28enne, che deve rispondere anche dell'inosservanza delle norme anti covid e di ubriachezza molesta. Ma non è andata meglio al conducente, anche lui indagato per l'interruzione del servizio.