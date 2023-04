Ragazzini salgono sul pullman senza biglietto e picchiano l'autista

Un autista delle Autolinee varesine è stato aggredito da un gruppetto di minori che pretendeva di salire senza biglietto. Il fatto è avvenuto a Luino (Varese) venerdì sera.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo, 55 anni, ha chiesto il tagliando a una decina di ragazzini di origine magrebina, residenti in una comunità. La tratta è la Luino-Varese. Una volta accortosi che non avevano il biglietto, ha intimato loro di scendere. Ma non ne volevano sapere.

Ne è nata una colluttazione, con il 55enne che ha rimediato diverse contusioni e 10 giorni di prognosi. Calci, insulti, pugni. L'autista è riuscito a 'divincolarsi', a chiudere le porte e a salire sul mezzo e allontanarsi. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando per riconoscere gli aggressori. Non è la prima volta che questo gruppo di minorenni crea problemi sulla linea negli ultimi mesi.