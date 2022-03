Un autista Atm è stato preso a pugni da un passeggero

Prima la discussione, poi i pugni. Un conducente della linea 78 è stato picchiato da un passeggero in via Harar a Milano (zona San Siro) nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo.

Tutto è iniziato intorno alle 17:30 come un banale litigio tra l'autista, un italiano di 53 anni, e un passeggero che era salito sul bus. Nel giro di qualche attimo i due sono passati dalle parole alle mani e il passeggero ha colpito il 53enne con un pugno in pieno viso per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che non hanno potuto fare altro che raccogliere la testimonianza del conducente Atm (fortunatamente non è rimasto gravemente ferito e ha rifiutato il trasporto in ospedale). La linea è rimasta ferma per circa mezz'ora.