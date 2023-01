'Beccato' nell'auto che ha appena rubato

Ha rubato un'auto, ma è stato fermato poco dopo e arrestato. L'episodio nella serata di giovedì 5 gennaio in via Crema, zona Porta Romana.

Intorno alle 21, il proprietario della macchina, una Fiat 595 Abarth, ha chiamato il 112 denunciando il furto. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno rintracciato l'auto in via Palladio, a pochi centinaia di metri dal punto in cui era stata rubata. Alla guida un 47enne italiano con precedenti, che a quel punto è stato arrestato per furto aggravato.

I militari hanno accertato come il 47enne avesse forzato con un cacciavite il sistema di accensione della macchina (che è stata restituita al proprietario).