Il cimitero delle auto bruciate di Milano

Carcasse d'auto, lamiere abbandonate, pezzi di veicoli sparsi qua e là. Eccolo il cimitero delle auto di Milano, "nato" - ormai mesi fa - dietro l'Ortomercato, il più grande mercato ortofrutticolo d'Italia. La situazione è nota da tempo, gli incendi - spesso utilizzati per far sparire le carcasse delle macchine - avvengono con una preoccupante regolarità.

"Ho denunciato questa situazione da tempo, da fine agosto. Nonostante la mia domanda a risposta immediata in consiglio comunale, dove specificavo che sono presenti 22 carcasse d’auto bruciate in via Bonfadini, le auto da quel momento sono aumentate e si vanno a sommare anche scarichi di rifiuti", l'amara riflessione di Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che da tempo raccoglie lamentele e denunce dei cittadini.

E in effetti da ottobre - quando in consiglio è stato discusso un nuovo documento sul tema - la situazione non sembra essere cambiata. Nel weekend le macchine abbandonate lì, a due passi dal campo rom di Bonfadini, erano 25, 30, un vero e proprio cimitero di carcasse bruciate. “Nonostante le segnalazioni e la mia denuncia in consiglio comunale, in via Bonfadini è ancora presente una vera e propria zona franca di fianco al’Ortomercato", ha proseguito Rocca.

"Ci troviamo davanti ad una trentina di carcasse bruciate di automobili - la maggior parte Fiat 500 -, utilizzate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. È necessario dare una risposta, sgomberare l’area e installare telecamere di videosorveglianza per - ha concluso il consigliere milanese - monitorare questo angolo di Milano, dimenticato da tempo".