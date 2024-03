Auto smontate e cannibalizzate in strada a Buccinasco

Portiere, volante e cruscotto. Tutto smontato e rubato. Tutto nell’arco di poche ore. Tutto mentre erano parcheggiate in strada. È successo nella notte tra martedì e mercoledì in via Guido Rossa e via 1° Maggio a Buccinasco, dove un’Audi Q3 e una Mini Countryman sono state cannibalizzate dai ladri.

Sui gruppi social locali è divampato un vero e proprio dibattito intorno alla questione. Sul caso è intervenuto anche il primo cittadino di Buccinasco, Rino Pruiti. “Da questa mattina molti cittadini scrivono chiedendo più telecamere e controlli soprattutto in via Guido Rossa - ha commentato il sindaco -. A Buccinasco abbiamo installato 134 telecamere, più che in tutti gli altri comuni del territorio delle nostre dimensioni e possiamo contare sulla Polizia locale sette giorni su sette con pattuglie che lavorano fino a mezzanotte (un altro record, nella maggior parte dei Comuni gli agenti sono in servizio fino alle 19, solo in pochi comuni fino alle 22). In questi anni abbiamo investito notevoli risorse sulla sicurezza per mezzi e servizi straordinari anche in orari notturni e ci facciamo spesso carico delle mancanze di Stato e Regione, ma di certo non possiamo installare telecamere in ogni via e davanti a ogni casa”.

“Il fenomeno dei danneggiamenti e di furti nelle auto - ha concluso il sindaco - non riguarda la sola via Guido Rossa ma coinvolge in generale i veicoli, ovunque, che interessano al giro delle ricettazioni di pezzi di ricambio, si dovrebbe intervenire su questo mercato illegale”.