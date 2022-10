Parcheggia l’auto in centro a Milano e le rubano tutto

Ha parcheggiato la sua auto in centro a Milano, ma quando è tornata l'ha trovata aperta. Zaino e pc da 2mila euro erano scomparsi. A subire il furto, nei giorni scorsi, una 23enne milanese.

La ragazza poco dopo è riuscita a localizzare il portatile a Desio (Mb) e ha allertato il 112. Seguendo le indicazioni della vittima, i carabinieri della Radiomobile locale sono riusciti a fermare l'autore del furto.

Nei guai un 52enne marocchino, residente in Brianza. Dopo essere stato trovato con il pc della 23enne, oltre che di 3.750 euro in contanti, l'uomo è stato denunciato per ricettazione.