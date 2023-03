Spacca sei auto parcheggiate in strada (per rubare all'interno)

Prima ha devastato sei auto parcheggiate in via Ferrante Aporti (per cercare qualcosa da rubare), ma per lui sono scattate le manette. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 2 marzo, nei guai un 28enne egiziano già noto alle forze dell'ordine.

È stato un ragazzo italiano di 24 anni a notare il ladro e a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura che hanno bloccato e arrestato il 28enne con l'accusa di furto aggravato continuato. Il ladro nonostante avesse "aperto" sei automobili aveva rubato solo oggetti di scarso valore.